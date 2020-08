Beyond Good and Evil diventerà un film Netflix grazie al regista di Detective Pikachu (Di sabato 1 agosto 2020) Ottime notizie per i fan di Beyond Good and Evil: purtroppo, non riguardano l'atteso sequel tutt'ora in sviluppo presso Ubisoft, ma nondimeno, sarà qualcosa che vi sorprenderà.Nella giornata di oggi, Netflix ha annunciato che il videogioco di culto del 2003 riceverà un adattamento live-action/animato presso la propria piattaforma. Alla guida del progetto, ci sarà nientemeno che Rob Letterman, il regista di Piccoli Brividi e di Detective Pikachu, mentre Jason Altman e Margaret Boykin di Ubisoft film & Television saranno i produttori.Per chi non lo sapesse, la storia di Beyond Good and Evil vede un pacifico pianeta attaccato da invasori alieni. Il regime militare in carica ... Leggi su eurogamer

