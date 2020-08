ADL: "Obiettivo? Tornare in Champions, per i tifosi ed i conti. E l'Europa League è cambiata..." (Di sabato 1 agosto 2020) Intervistato da Il Mattino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato interrogato anche sugli obiettivi per la prossima stagione: "Tornare in Champions. Leggi su tuttonapoli

ADL: "Obiettivo? Tornare in Champions, per i tifosi ed i conti. E l'Europa League è cambiata..."

ADL bersaglio degli juventini: critiche ed insulti sui social per i play-off "anti-Juve"

I play-off Scudetto per dare nuova linfa ad un campionato ormai finito sotto l'egemonia della Juve e che rischia una svalutazione economica in termini di diritti tv, lontanissimi ormai da quelli della ...

Sky, Compagnoni sta con ADL: "Sarebbe giusto giocare a Lisbona e non a Barcellona"

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Maurizio Compagnoni, telecronista Sky Sport, è intervenuto nel c ...

