Ue: Mattarella, 'ora da Italia programma tempestivo ed efficace' (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Le iniziative, la quantità di risorse ma, soprattutto, la qualità e le formule profondamente innovative messe in campo dalle principali istituzioni comunitarie -dalla Commissione alla Banca centrale, alla Bei, sollecitate dal Parlamento europeo, le scelte del Consiglio europeo- hanno una portata straordinaria e manifestano un'ambizione di significato storico. Adesso, in questo ambito, noi Italiani siamo chiamati -istituzioni e società- a fare la nostra parte per utilizzare le grandi opportunità presentate. Nell'ambito di un programma, tempestivo, concreto ed efficace, di rilancio e di innovazione: per fronteggiare e recuperare le conseguenze profondamente negative della pandemia sul piano economico e sociale e per avviare e sviluppare un consistente processo di ... Leggi su iltempo

LegaSalvini : +++++ ?? ULTIM'ORA, COLLOQUIO MATTARELLA -SALVINI, SCONCERTO PER LA VOLONTÀ DI PROLUNGARE LO STATO DI EMERGENZA ++++… - TV7Benevento : Ue: Mattarella, 'ora da Italia programma tempestivo ed efficace'... - giusepp69152402 : RT @Danilo_Sant65: Nel cuore della notte il “feroce”guardiano delle Istituzioni #Mattarella firma la farsa #emergenza senza emergenza.Ora d… - PixarYeah : La mummia Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri'. Ora,per l'ennesima volta,ai carcerieri chiedo: ma pe… - mauneobux : #News Ultim'ora Mattarella,informazione vitale nel contrasto pandemia -