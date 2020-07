Trappola della corda tesa, ecco l'incubo dei motociclisti. L'ultima vittima in Romagna (Di venerdì 31 luglio 2020) Il gioco criminale della corda tesa ha fatto un'altra vittima a Sant'Arcangelo di Romagna. Una ragazza di 22 annni che guidava il suo scooter via Andrea Costa ha riportato la frattura scomposta della tibia e 30 giorni di prognosi. Indagano i carabinieri che avrebbero già identificato un gruppo di minorenni responsabili della "Trappola". Sono stati visti scappare dopo che la giovane è caduta dallo scooter. A renderli riconoscibili la capigliatura particolarmente vistosa di uno di questi. La Trappola consiste nel legare le due estremità di una fune ad alberi o cartelli stradali in modo che chi passa in moto venga colpito al collo dalla corda tesa. Un gioco criminale segnalato ... Leggi su iltempo

