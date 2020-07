Titanfall 3 è possibile? Electronic Arts non lo esclude (Di venerdì 31 luglio 2020) Non tutto è perduto: Titanfall 3 è ancora possibile, come ha affermato Blake Jorgensen, CFO di Electronic Arts, nell'ultima conference call dell'azienda.Discutendo dell'acquisizione da parte di EA di Titanfall e dello sviluppatore di Apex Legends Respawn Entertainment, Jorgensen ha dichiarato: "Siamo stati in grado di dare loro un supporto incredibile ed è stato tutto guidato dal fatto che hanno un talento assoluto. Non si trattava di Titanfall - senza offesa per Titanfall. È un gioco fantastico e probabilmente sentirete ancora parlare del gioco in futuro. Ma si trattava davvero della squadra".Ovviamente, questo è ben lungi dall'essere un annuncio. Jorgensen ha discusso di Respawn solo perché stava spiegando l'approccio di EA ... Leggi su eurogamer

