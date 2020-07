Napoli, dottoressa aggredita a colpi di mozzarelle (Di venerdì 31 luglio 2020) dottoressa aggredita a colpi di mozzarelle all’Ospedale del Mare, Napoli. Il medico non ha riportato ferite e non ha ricevuto giorni di prognosi. . Il curioso caso di cronaca è avvenuto all’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove una donna spazientita per la lunga attesa ha insultato una dottoressa e le ha lanciato una scatola di mozzarelle, evidentemente il primo oggetto che ha trovato nelle vicinanze. Sul caso sono in corsi accertamenti da parte degli inquirenti anche se sembra che la dottoressa non abbia sporto denuncia. Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, la donna si trovava insieme con il marito ed era evidentemente convinta del fatto che il suo compagno non ricevesse le cure adeguate da parte del personale ... Leggi su newsmondo

