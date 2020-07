Juventus, assalto a Jimenez: il suo arrivo insieme a Milik: 5 cessioni certe (Di venerdì 31 luglio 2020) Jimenez Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezione della stampa inglese, e come confermato anche dalla stampa Spagnola (AS), la Juventus sarebbe pronta all’affondo su Jimenez. L’attaccante del Wolverhampton potrebbe rappresentare la prima scelta nelle gerarchie offensive dei bianconeri. Circa 60 milioni la valutazione del suo cartellino. Jimenez Juventus, assalto anche a Milik La Juventus punterà forte anche su Milik per regalare a Sarri un doppio centravanti in vista della prossima stagione. Certi gli addii di Higuain, Rugani, Bernardeschi, De Sciglio, e occhio anche alle possibile partenze di Douglas Costa, Ramsey o Rabiot. Leggi anche: Juventus-Roma, ... Leggi su juvedipendenza

zazoomblog : Juventus assalto a Jimenez: il suo arrivo insieme a Milik: 5 cessioni certe - #Juventus #assalto #Jimenez: #arrivo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Sarri, provinciale a chi? Dopo il #Chelsea, ora all’assalto del sogno #Champions - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Sarri, provinciale a chi? Dopo il #Chelsea, ora all’assalto del sogno #Champions - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: #Juventus, #CristianoRonaldo vuole rinforzi in difesa: all'assalto del #Napoli per #Koulibaly (Don Balon) ?? #CMITmerc… - Gazzetta_it : #Sarri, provinciale a chi? Dopo il #Chelsea, ora all’assalto del sogno #Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus assalto Juventus, proposta shock all’Inter | Bonucci e soldi per Barella Calcio mercato web Calciomercato Inter, Tonali non basta | Super regalo anti-Juve per Conte

L’Inter si appresta a chiudere il colpo Tonali, ma Conte chiede ulteriori rinforzi a centrocampo. Kante sogno del tecnico, nella lista anche Ndombele Giornata speciale oggi per Antonio Conte che compi ...

Serie A, 38^ e ultima giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche

Con lo scudetto già nelle mani della Juventus, rimane ancora da assegnare il secondo posto in quello che sarà un vero e proprio spareggio al Gewiss Stadium. Atalanta e Inter sono separate da un punto ...

L’Inter si appresta a chiudere il colpo Tonali, ma Conte chiede ulteriori rinforzi a centrocampo. Kante sogno del tecnico, nella lista anche Ndombele Giornata speciale oggi per Antonio Conte che compi ...Con lo scudetto già nelle mani della Juventus, rimane ancora da assegnare il secondo posto in quello che sarà un vero e proprio spareggio al Gewiss Stadium. Atalanta e Inter sono separate da un punto ...