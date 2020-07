Il processo a Salvini serve anche a capire se il diritto internazionale esiste ancora (Di venerdì 31 luglio 2020) Il senato ha stabilito che Matteo Salvini, ministro dell’interno quando alla Open Arms venne impedito di attraccare a Lampedusa nel 2019, dovrà essere processato. A maggio la Giunta per le immunità del senato aveva respinto la richiesta, ma si trattava di un voto non decisivo. Ora le cose sono cambiate e a incidere è stata la presa di posizione di Italia Viva, favorevole al processo e ago della bilancia nella composizione della maggioranza dei sì. “Salvini non agì per interesse pubblico”, ha dichiarato Matteo Renzi, a giustificazione del voto del suo partito. Ora si attende che il tribunale dei ministri trasmetta gli atti a quello di Palermo, che deciderà se portare avanti le accuse al leader della Lega. Che si sia Salviniani o antiSalviniani, ... Leggi su wired

