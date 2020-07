Halo Infinite preoccupa i fan ma 343 Industries conferma che la demo gameplay proveniva da una vecchia build (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo sviluppatore di Halo Infinite, 343 Industries, ha pubblicato un post sul blog che, tra le altre cose, conferma che la demo gameplay mostrata durante l'evento Xbox Series X di luglio proveniva da una build precedente. In particolare, 343 Industries ha dichiarato che la demo proveniva da un "work-in-progress di diverse settimane". 343 ha continuato a dire che una varietà di sistemi grafici sono ancora in fase di elaborazione e saranno introdotti prima del lancio finale del gioco.Questa notizia arriva in risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo la grafica di Halo Infinite, che in molti hanno ritenuto priva di dettagli e fondamentalmente ... Leggi su eurogamer

