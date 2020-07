Coronavirus: Inghilterra, restrizioni per 4 mln persone (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - Dalla mezzanotte scorsa è scattato un brusco giro di vite per i movimenti di oltre 4 milioni di persone nel nord dell'Inghilterra, a seguito di un forte ritorno dell'epidemia di ... Leggi su corrieredellosport

Londra, 31 lug 08:46 - (Agenzia Nova) - Il ministro della Sanità britannico Matt Hancock ha comunicato che verranno imposte nuove misure restrittive in diverse aree dell'Inghilterra settentrionale in ...

In alcune regioni dell’Inghilterra settentrionale sono state vietate le visite fra persone di diverse famiglie

Il governo britannico ha deciso nuove misure restrittive di distanziamento fisico per contenere una nuova diffusione del coronavirus nel nord dell’Inghilterra. Nella Greater Manchester (la zona urbana ...

