Coronavirus, casi in aumento. E sono sempre di più le regioni in cui l’indice Rt è superiore a 1 (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)Dopo il resoconto (preoccupato) dei dati sui contagi di Coronavirus in Italia della Fondazione Gimbe, oggi è l’Istituto superiore di sanità a mettere in guardia rispetto a una possibile recrudescenza dell’epidemia. «Persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all’importazione di casi da Stati esteri», si legge nel consueto monitoraggio settimanale diffuso con il ministero della Sanità. Conclusione? «Il numero di nuovi casi di infezione, sebbene rimanga nel complesso contenuto, mostra una tendenza all’aumento». sono 8 le regioni ... Leggi su open.online

petergomezblog : Coronavirus, torna la paura in Europa. In Spagna 1.153 casi: numero più alto dal 1 maggio. Germania, 902 positivi:… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.422 • Deceduti: 35.141 (+9, +0,03%) • Dimessi/… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo picco di contagi, 379 nuovi casi in 24 ore. Triplicate le vittime in 24 ore, oggi 9 morti.… - Frankf1842 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, i dati: nelle ultime 24 ore 379 nuovi casi e 9 morti - MartaDj1 : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Nuovo picco di contagi, 379 nuovi casi in 24 ore. Triplicate le vittime in 24 ore, oggi 9 morti. @istsupsan… -