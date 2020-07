SBK, Melandri lascia le curve di Manuela, per le pieghe con la Ducati (Di giovedì 30 luglio 2020) Marco Melandri si prepara a fare il suo rientro in pista a Jerez de la Frontera , ma questa volta, a causa di tutte le restrizioni legate al coronavirus, oltre all'appoggio del suo nuovo team, qui le ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SBK, Melandri lascia le curve di Manuela, per le pieghe con la Ducati Motosprint.it Superbike 2020, round Jerez: orari diretta TV e streaming

La programmazione TV e streaming del round SBK 2020 a Jerez, in Spagna. Jonathan Rea, Scott Redding e gli altri piloti sono pronti a darsi battaglia. (foto WorldSBK.com) Finalmente riparte il campiona ...

Superbike a Jerez (Spagna): calendario, orari e guida tv

Ci sarà anche il rientro di Marco Melandri con Ducati e la wildcard Aprilia. Tutto live su Skysport MotoGP canale 208. SBK gara 1 e 2 sabato e domenica ore 14 Primo round post lockdown in scena ...

