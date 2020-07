Salvini: «Stasera dovrò dire ai miei figli che non sono un assassino» (Di giovedì 30 luglio 2020) Il dado è tratto e Matteo Salvini non riuscirà, probabilmente, a raggiungere la maggioranza assoluta (160 voti) per evitare l’autorizzazione a procedere per il caso Open Arms. Fino a qualche ora fa c’era il dubbio Italia Viva (che in Giunta si astenne), ma Renzi ha dichiarato il proprio voto (e quello del suo partito e gruppo parlamentare) per il processo contro l’ex ministro dell’Interno. Questo, però, non vuol dire – ovviamente – che il leader della Lega sarà condannato. Un conto è l’indagine, un conto è la sentenza. LEGGI ANCHE > Come si vota e quale maggioranza serve per l’autorizzazione a procedere contro Salvini Nonostante questo, prima dell’ingresso nell’aula del Senato per assistere al dibattito sulla risoluzione che si ... Leggi su giornalettismo

