Petrolio: in lieve calo a 41,22 dollari al barile (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA, 30 LUG - Quotazioni del Petrolio in lieve calo sul mercato after hour di new York. Il greggio Wti cede lo 0,12% a 41,22 dollari al barile. Il Brent perde lo 0,1% a 43,67 dollari al barile ., ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Le utilities corrono ma petrolio e banche frenano la Borsa

Hera e A2a in testa - ma Piazza Affari soffre il ribasso dei titoli petroliferi (Saipem perde quasi il 10%) e di quelli bancari - Exploit di Amplifon ed Ima - Attesa per la Fed e per il "processo" agl ...

