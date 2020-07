Nuova funzione di Chrome, arriva “Leggi più tardi” (Di giovedì 30 luglio 2020) In arrivo una Nuova funzione di Chrome, per salvare un articolo o una scheda che ci interessa e leggerla successivamente. Questa interessante opzione si chiama “Leggi più tardi”, e come già avviene per altri browser come Safari, permette di non perdere un testo, un articolo o una scheda che non abbiamo tempo di leggere subito, salvandola per poi consultarla in un secondo momento. Ecco di cosa si tratta. Cos’è la funzione “Leggi più tardi” La funzione “Leggi più tardi”, fino ad ora non è stata disponibile su Chrome e dunque, gli utenti sono costretti attualmente ad affidarsi a servizi di terze parti. Questa integrazione in arrivo, quindi, potrebbe rappresentare un ottimo vantaggio per gli utenti, ... Leggi su quotidianpost

Come saranno gli smartphone nel futuro? Riusciranno a farci fare cose impensabili sostituendo in tutto o in parte una molteplicità di strumenti? Come si interfacceranno alla rete? Tutte domande che i ...

L’oncologo? È come un sarto. Grazie allo studio delle mutazioni delle cellule tumorali, può “attagliare” su misura per ogni paziente il trattamento medico più indicato. Ora, per lo specialista che ha ...

