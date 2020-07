Mediobanca, utile esercizio in calo a 600 milioni (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Mediobanca chiude l’esercizio 2019/2020 scontando in parte l’impatto della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19, che ha riguardato l’ultimo trimestre del suo esercizio, Il bilancio evidenzia ricavi stabili a 2,5 miliardi di euro, che risulterebbero in crescita del 3% al netto dei one-off legati al Covid, con margine di interesse e commissioni in crescita del 3%. L’utile netto si è attestato a 600 milioni di euro, in calo rispetto all’anno precedente (823 milioni), prevalentemente per la contabilizzazione di poste straordinarie (circa 285 milioni) imputabili per l’80% al Covid-19, e per l’80% registrati nel nell’ultimo trimestre (inclusi 65 milioni da ... Leggi su quifinanza

