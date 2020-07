Leonardo, nel primo semestre ordini e ricavi in linea con il 2019 (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Una performance commerciale che si conferma sugli stessi livelli dello scorso anno beneficiando di ordini in ambito governativo/militare da parte dei clienti domestici a fronte di taluni slittamenti nelle campagne export e della flessione della domanda nel settore civile. Sostanzialmente in linea con il semestre del 2019 anche i volumi di ricavi, supportati da un solido Backlog e dalla crescita del programma EFA Kuwait e di Leonardo DRS, in grado di compensare i rallentamenti indotti dalla pandemia. Questo il quadro che emerge dai risultati del primo semestre 2020 approvati oggi all’unanimità dal consiglio di amministrazione di Leonardo riunitosi sotto la presidenza di Luciano Carta. Il Gruppo archivia ... Leggi su quifinanza

Leonardo_IT : ??#ComunicatoStampa Positiva risposta alla pandemia anche grazie al business militare/governativo. Buona performance… - Maria364700971 : RT @Libero_official: 'Ci avete svenduti al Pd'. I grillini perdono altri pezzi, Leonardo #Donno si dimette da capogruppo in commissione Bil… - TopoGig90377385 : RT @Libero_official: 'Ci avete svenduti al Pd'. I grillini perdono altri pezzi, Leonardo #Donno si dimette da capogruppo in commissione Bil… - CiroCierro : RT @UilmNazionale: #Leonardo Ottimo risultato della #Uilm nelle elezioni Rsu nel sito di Palermo #UilmPalermo @BCantonetti @guggamba https:… - Mania48Mania53 : RT @Libero_official: 'Ci avete svenduti al Pd'. I grillini perdono altri pezzi, Leonardo #Donno si dimette da capogruppo in commissione Bil… -