Commissioni, il Movimento fa il doppio gioco mandando all’aria gli accordi. E invoca Di Maio (Di giovedì 30 luglio 2020) L’elezione dei presidenti delle Commissioni ha aperto un nuovo banco di prova all’interno del M5s, tanto che alcuni parlamentari grillini chiedono le dimissioni dei vertici. L’elezione dei presidenti delle Commissioni ha fatto scattare l’ennesimo banco di prova all’interno del Movimento 5 stelle, tanto che diversi parlamentari grillini chiedono le dimissioni dei vertici. L’accordo di maggioranza, … L'articolo Commissioni, il Movimento fa il doppio gioco mandando all’aria gli accordi. E invoca Di Maio proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

ItaIiaSovrana : RT @LaVeritaWeb: Intesa a perdere per il Movimento, travolto dalle trame di Massimo D'Alema, sui vertici degli organi di Palazzo Madama: ai… - BEPPESARNO : ...#Quelliche..per una #POLTRONA di commissione altro che diventar interisti o viola?????????? #Complimenti al moViment… - CasagrandeStef : RT @LaVeritaWeb: Intesa a perdere per il Movimento, travolto dalle trame di Massimo D'Alema, sui vertici degli organi di Palazzo Madama: ai… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Intesa a perdere per il Movimento, travolto dalle trame di Massimo D'Alema, sui vertici degli organi di Palazzo Madama: ai… - LaStampa : Caos dopo l'esito delle votazioni per il rinnovo degli Uffici di presidenza delle 14 Commissioni Parlamentari Perma… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissioni Movimento M5S, 'rissa' sulle Commissioni Adnkronos M5S nel caos dopo il voto sulle commissioni. I vertici sotto processo

Terremoto nel Movimento 5 Stelle dopo l'esito delle votazioni sulle presidenze delle commissioni parlamentari. Esito che parte del gruppo a Montecitorio e Palazzo Madama legge, in alcuni casi, come la ...

Trano “perde” la presidenza di commissione: al suo posto Marattin (Iv)

Nello specifico della commissione Finanze della Camera, che per quella elezione Raffaele Trano era stato espulso dal Movimento Cinque Stelle perché eletto con i voti delle opposizioni, Trano è stato ...

Terremoto nel Movimento 5 Stelle dopo l'esito delle votazioni sulle presidenze delle commissioni parlamentari. Esito che parte del gruppo a Montecitorio e Palazzo Madama legge, in alcuni casi, come la ...Nello specifico della commissione Finanze della Camera, che per quella elezione Raffaele Trano era stato espulso dal Movimento Cinque Stelle perché eletto con i voti delle opposizioni, Trano è stato ...