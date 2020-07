Uccisa dallo squalo bianco: fine orribile per la manager della moda (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stava nuotando a 18 metri dalla riva insieme alla figlia vicino a Bailey Island, non distante dalla città di Portland, nello Stato del Maine, quando è stata attaccata e Uccisa da uno squalo bianco. La donna, Julie Holowach, 63enne di New York, ex dirigente di moda (nella foto) da poco in pensione, indossava una muta ed era insieme alla figlia che invece è rimasta illesa. "All'improvviso ha iniziato a chiedere aiuto. Poi è andata sott'acqua" ha raccontato un testimone. "Sembrava che qualcosa l'abbia afferrata e trascinata sotto". Si tratta del primo attacco mortale, su due registrati in Maine: l'altro risale al 2010. Il grande squalo bianco che non è comune nella zona, a causa delle acque fredde. Il corpo ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa dallo Portotorrese uccisa in Kenia, ergastolo agli assassini La Nuova Sardegna Giornalista uccisa in diretta durante un’intervista, la denuncia del padre: i video dell’omicidio continuano ad essere online

L’omicidio di Alison Parker e Adam Ward è un caso di cronaca nera avvenuto il 26 agosto 2015 a Bedford, in Virginia. I due – una giornalista e un cameraman, impiegati presso la WDBJ TV, una stazione t ...

Il punto debole dell’alleanza giallorossa

E così, durante la guerra di Troia, Paride – venuto a conoscenza del suo punto debole – uccise Achille colpendolo con una freccia ... principalmente per merito del premier Giuseppe Conte, dalla ...

L’omicidio di Alison Parker e Adam Ward è un caso di cronaca nera avvenuto il 26 agosto 2015 a Bedford, in Virginia. I due – una giornalista e un cameraman, impiegati presso la WDBJ TV, una stazione t ...E così, durante la guerra di Troia, Paride – venuto a conoscenza del suo punto debole – uccise Achille colpendolo con una freccia ... principalmente per merito del premier Giuseppe Conte, dalla ...