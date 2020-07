The New Mutants contiene riferimenti al Professor X di James McAvoy (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nonostante l'assenza del personaggio dalla pellicola, in The New Mutants ci saranno riferimenti al Professor X di James McAvoy, come afferma il regista Josh Boone. The New Mutants, nuovo film che contribuisce a far crescere l'universo dedicato agli X-Men, arriverà presto al cinema e il regista Josh Boone afferma che ci saranno rimandi al Professor X di James McAvoy, nonostante l'assenza fisica del personaggio nella pellicola. Durante un'intervista rilasciata a Slash Film, Josh Boone ha confermato che non ci sarà la presenza del Professor X, ma quest'ultimo sarà sicuramente citato in qualche modo nella narrazione: "Sì, è lì - parlano del Professor X e di altre ... Leggi su movieplayer

acmilan : New signings and a new season for our girls ???? Learn more about the upcoming campaign! ?? - Linkiesta : Come emerge dallo studio “Resetting Normal: Defining the New Era of Work”, realizzato da @AdeccoGroupITA in otto Pa… - lightsvuphaz : @fracalmaquelbro sweet creature meet me in the hallway from the dining table +++aggiungo ever since new york che è così underrated - bvrbharrys : @fracalmaquelbro Meet me in the hallway e ever since New York perché hanno un significato personalissimo, la terza… - Invictus1885 : @QueensChristine La Vita Nuova .. The New Life ?? -

Ultime Notizie dalla rete : The New The New Mutants cambiato a causa del flop di X-Men: Apocalisse Cinefilos.it Animal Crossing: New Horizons, ecco l’aggiornamento estivo 2

Nintendo torna ad aggiornare la sua punta di diamante attuale, Animal Crossing: New Horizons, e con la seconda parte dell’aggiornamento estivo arriva anche la possibilità di fare backup dei dati Anima ...

The New Mutants contiene riferimenti al Professor X di James McAvoy

Nonostante l'assenza del personaggio dalla pellicola, in The New Mutants ci saranno riferimenti al Professor X di James McAvoy, come afferma il regista Josh Boone. NOTIZIA di ILARIA SCOGNAMIGLIO — 29/ ...

Nintendo torna ad aggiornare la sua punta di diamante attuale, Animal Crossing: New Horizons, e con la seconda parte dell’aggiornamento estivo arriva anche la possibilità di fare backup dei dati Anima ...Nonostante l'assenza del personaggio dalla pellicola, in The New Mutants ci saranno riferimenti al Professor X di James McAvoy, come afferma il regista Josh Boone. NOTIZIA di ILARIA SCOGNAMIGLIO — 29/ ...