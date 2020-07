Senato: scostamento di bilancio approvato con astensione centrodestra (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ok dal Senato allo scostamento di bilancio con 170 sì, 4 contrari, 133 astenuti, infatti il centrodestra alla fine ha deciso d'astenersi. Con 169 voti favorevoli e 137 voti contrari il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Programma nazionale di riforma 2020 Leggi su firenzepost

