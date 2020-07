Sampdoria-Milan, Ranieri: “Senza tifosi non è calcio, campionato strano e falsato” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Il segreto è stato ricaricare energie nervose, quasi nessuno di questi giocatori aveva mai giocato le coppe e sono stati dei professionisti esemplari. Quando sono arrivato non avrei mai pensato di salvarmi con quattro giornate d’anticipo“. Sono queste le parole di Claudio Ranieri dopo la sconfitta della Sampdoria contro il Milan, uno stop che non cancella quanto di buono fatto nell’ultimo periodo. “Era la dodicesima partita giocata ogni tre giorni, siamo arrivati da Torino lunedì alle quattro. I ragazzi hanno lottato, poi la qualità del Milan ha fatto la differenza – ha spiegato il tecnico blucerchiato a Sky Sport – Io ho un altro anno di contratto, il presidente mi ha detto che cercherà di fare il possibile per non soffrire anche il prossimo anno. ... Leggi su sportface

