Per David e Victoria Beckham vacanze extralusso in Puglia con i figli e la nuora (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per il secondo anno consecutivo, David e Victoria Beckham hanno scelto la Puglia per le loro vacanze estive in famiglia. Con loro ci sono tutti i figli e Nicola Peltz , che presto convolerà a nozze ... Leggi su tgcom24.mediaset

tancredipalmeri : Lazio in trattativa per David Silva, secondo AS! - PremiDavid : Il 5 agosto apriranno le iscrizioni dei corti e documentari per l'edizione 2021 dei David di Donatello . Online il… - RBcasting : RT @PremiDavid: Il 5 agosto apriranno le iscrizioni dei corti e documentari per l'edizione 2021 dei David di Donatello . Online il regolame… - FMonderna : RT @ugoal27: @FMonderna Fabbri, si possono avere idee differenti su tutto, figuriamoci sul calcio... ma un tifoso laziale che storce la boc… - vinesp1982 : @21LVA @premierleague David la Lazio ti aspetta...fai come lucas leiva vieni a Roma per essere protagonista!! -