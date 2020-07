Ciclismo – Milano-Sanremo, sale a 27 il numero delle squadre partecipanti: ecco 2 new entry (Di mercoledì 29 luglio 2020) La 111ª edizione de la Milano-Sanremo by Vittoria vedrà al via due squadre in più rispetto a quanto annunciato in precedenza: UCI ProTeams italiani Androni Giocattoli – Sidermec e Bardiani CSF Faizanè. Il numero totale delle squadre partecipanti è dunque di 27 e ognuna sarà composta da 6 corridori. Mauro Vegni, Direttore Area Ciclismo di RCS Sport, ha sottolineato come: “L’organizzazione aveva chiesto all’UCI, in questo momento dove c’è necessità di far correre più squadre e corridori possibile, di poter invitare altre due squadre senza ridurre il numero di corridori per team. L’UCI ha respinto la ... Leggi su sportfair

Cino Barli, pronipote dell’Ing. Stefano Sghirla (uno dei tre ideatori della Milano-Sanremo) ci ha scritto per intervenire sulla problematica emersa per la prossima Milano-Sanremo: “Che tristezza nel v ...

Milano-Sanremo, Marcenaro: “Occasione persa per valorizzare il nostro territorio”

Da qualunque punto di vista la si voglia vedere, il mancato passaggio della classicissima del ciclismo mondiale Milano-Sanremo nella Provincia di Savona è un’occasione persa per valorizzare il nostro ...

