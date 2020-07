Tutte le bugie sparate da Conte per tenersi i superpoteri (Di martedì 28 luglio 2020) No, signor presidente del Consiglio. Lei sarà abituato ormai a parlare davanti a platee che da tempo sono diventate “bimbe di Giuseppe Conte”, quale che sia il loro genere. Qualcuno per stima nei suoi confronti, la gran parte pensando alle proprie terga che mai più nella vita potrebbero poggiarsi come ora su comode poltrone. Queste bimbe ieri hanno detto sì alla sua richiesta di proroga dello stato di emergenza in Italia fino al prossimo 15 ottobre. Ma noi che bimbe non siamo e cerchiamo di ragionare con la nostra testa, le urliamo il nostro No con tutto che il fiato che abbiamo in gola. Non c'è una sola parola delle 3.351 che lei ha letto in Senato per giustificare questa nuova prepotenza verso gli italiani (che nessun altro paese d'Europa e nessun paese libero del mondo ha adottato per un tempo così lungo) che motivi la ... Leggi su iltempo

ZagoValter : @LegaSalvini A breve il vostro #Fontana darà le dimissioni da governatore della regione Lombardia. Troppe bugie tutte assieme non reggono. - drogonsdaughter : è quello che merita per il male che ha fatto a Johnny e per tutte le bugie che ha detto, prendendosi gioco delle VE… - RitaDonelli : Pirla lei che crede a tutte le bugie che le propinano, purtroppo se ne accorgerà presto. - drogonsdaughter : Amber ha capito che ormai è finita e che le sue bugie e le sue testimonianze contraddittorie sono venute tutte a ga… - Mario05969657 : RT @sperati26: @Acidelius Saranno distribuiti ai amici loro e ai tutti compari di merende targa PD e compagni! Al popolo nulla! Tutte bugie… -

