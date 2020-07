Sonia Bruganelli splendida in accappatoio: ‘lava’ via le critiche (Di martedì 28 luglio 2020) La meravigliosa Sonia Bruganelli fa il pieno di like e riceve tantissimi complimenti con una foto in accappatoio: dolcezze e bellezza, le critiche ‘lavate’ via Sonia Bruganelli (fonte foto: Instagram, @Soniabrugi)Volto noto ed amato, moglie del famoso conduttore Paolo Bonolis, regina di Instagram, Sonia Bruganelli continua a tener compagnia ai suoi tantissimi fan e follower sul social network e in questa occasione pubblica uno scatto in accappatoio: fotografa speciale e critiche ‘lavate’ via. Dopo aver dato voce al suo sfogo ed essersi mostrata infuriata, ponendo a tutti la suddetta domanda “Perché prendete in giro i lettori?“, ecco che in ... Leggi su chenews

Notiziedi_it : Avanti un altro 2021, The King of Mortadella nel cast? «Sonia Bruganelli mi vuole tra i personaggi del Salottino» - zazoomblog : Laura Freddi confida : Con Sonia Bruganelli è nata una bella amicizia - zazoomblog : Laura Freddi: Con Sonia Bruganelli è nata una bella amicizia - #Laura #Freddi: #Sonia #Bruganelli… - gossipblogit : Laura Freddi: 'Con Sonia Bruganelli è nata una bella amicizia' - infoitcultura : Sonia Bruganelli paparazzata al mare, la FOTO che l’ha colpita -