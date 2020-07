Sbarcano in Italia con trolley e barboncino (Di martedì 28 luglio 2020) Alessandro Sallusti Uno screenshot del video dello sbarco da LocalTeamAncora caos e fughe in Sicilia e intanto arrivano pure i migranti "chic" Sono sbarcati ieri a Lampedusa vestiti di tutto punto, occhiali da sole griffati, sigaretta in bocca e telefonini ultima generazione con i quali si facevano selfie di circostanza. E c'era pure un barboncino tenuto al guinzaglio che scodinzolava felice per avere toccato terra. Siamo felici che undici immigrati, tra cui tre belle signore, siano sbarcati in Italia. Ma avremmo preferito vederli entrare documenti alla mano da una delle nostre dogane e sottoporsi a tutti i controlli, sanitari e no, a cui è costretto un americano, un inglese o qualsiasi altro cittadino del mondo civile. Questa non è più disperazione, qui siamo alla mera illegalità, l'Italia come ... Leggi su ilgiornale

Sono sbarcati ieri a Lampedusa vestiti di tutto punto, occhiali da sole griffati, sigaretta in bocca e telefonini ultima generazione con i quali si facevano selfie di circostanza. E c'era pure un barb ...