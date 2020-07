Ostia, sotto shock il bimbo messo 'in vendita' dal padre: non riesce a parlare - La madre: 'Voglio vederlo' (Di martedì 28 luglio 2020) Non parla, piange e basta il bambino rom offerto dal papà ai turisti in cambio di denaro a Ostia . Il piccolo, che si è scoperto avere 3 anni, è ancora in ospedale, è spaventato e si ritrae davanti ... Leggi su tgcom24.mediaset

Non parla, piange e basta il bambino rom offerto dal papà ai turisti in cambio di denaro a Ostia. Il piccolo, che si è scoperto avere 3 anni, è ancora in ospedale, è spaventato e si ritrae davanti all ...

