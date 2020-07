Open Arms, 160 voti a Matteo Salvini per evitare il processo. E Italia Viva gioca un ruolo decisivo (Di martedì 28 luglio 2020) Per evitare il processo su caso della Ong spagnola Open Arms, Matteo Salvini avrebbe bisogno della maggioranza assoluta, 160 voti. Ma in suo soccorso potrebbe arrivare il voto di 18 senatori di Italia Viva. Sequestro di persona e rifiuto d’atto d’ufficio: potrebbero essere questi i capi d’accusa nei confronti dell’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini qualora … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

