Omicidio a Firenze Fulvio Dolfi ucciso a coltellate: arrestato il vicino

Ha 74 anni ed è il vicino di casa della vittima, l'uomo arrestato per l'assassinio di Fulvio Dolfi, il 62enne ucciso con decine di coltellate nella sua abitazione in via Rocca Tedalda a Firenze. Il presunto omicida è stato incastrato dalla tracce di sangue presenti nel suo appartamento insieme a un coltello seghettato ritenuto l'arma del delitto.

