Immobili: Studio Sogeea, -60% case all’asta nel I° semestre (2) (Di martedì 28 luglio 2020) (Adnkronos) – Dal Rapporto di Sogeea emerge che é la fascia di reddito meno abbiente a pagare il tributo più rilevante alla crisi: il 67% delle case in vendita all’incanto – quasi due su tre – ha un prezzo inferiore ai 100mila euro, percentuale che sale fino all’88% se si prendono in esame anche gli Immobili il cui prezzo è compreso tra 100mila e 200mila euro, molto probabilmente appartenuti a impiegati, piccoli imprenditori, artigiani e commercianti.“Quando si parla di Immobili residenziali all’asta -evidenzia Simoncini- si fa riferimento soprattutto ai centri medio-piccoli. Ciò è confermato anche dal fatto che i due terzi delle case in vendita pari a 6.200, hanno un valore inferiore a centomila euro, segno che si tratta ... Leggi su calcioweb.eu

fisco24_info : Immobili: Studio Sogeea, -60% case all'asta nel I° semestre : L'economista Simoncini: 'Durante l'emergenza Covid r… - raffo1900 : RT @Mov5Stelle: Abbiamo prorogato fino al 1° gennaio 2021 ai cittadini colpiti dal terremoto la sospensione del pagamento delle bollette di… - ADeborahF : RT @Mov5Stelle: Abbiamo prorogato fino al 1° gennaio 2021 ai cittadini colpiti dal terremoto la sospensione del pagamento delle bollette di… - DUEAProgetti : RT @ANIT_1984: ?? Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio avente ad oggetto “Le detrazioni fiscali riferite agli immob… - jolanzer : RT @incantesimiMM: ABRACADABRA-incantesimi di Mario Mieli [studio #4]: Il Regno della Libertà. Sabato 25 e domenica 26 a Teatri di Vita -… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobili Studio Rapporto Sogeea, -60% case all'asta nel I° semestre Adnkronos Immobiliare, focus Puglia Abitare Co.: in Puglia frena il mercato, a Foggia 1.120 euro al metro quadro

Nel primo trimestre 2020 il mercato immobiliare residenziale pugliese segna una battuta d’arresto, soprattutto a causa del lockdown. Secondo l’elaborazione del Centro Studi di Abitare Co.. – società ...

Mercato immobiliare, calano le compravendite in Liguria. A Imperia i prezzi più alti

Nel I trimestre 2020 il mercato immobiliare residenziale ligure segna una battuta d’arresto, soprattutto a causa del lockdown. A livello territoriale, si registra una flessione delle compravendite in ...

Nel primo trimestre 2020 il mercato immobiliare residenziale pugliese segna una battuta d’arresto, soprattutto a causa del lockdown. Secondo l’elaborazione del Centro Studi di Abitare Co.. – società ...Nel I trimestre 2020 il mercato immobiliare residenziale ligure segna una battuta d’arresto, soprattutto a causa del lockdown. A livello territoriale, si registra una flessione delle compravendite in ...