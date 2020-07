Giorgio Manetti “Non metterò mai più piede a Uomini e donne”. L’ex cavaliere getta strani ombre sulla redazione (Di martedì 28 luglio 2020) L’ex cavaliere di Uomini e donne mette in dubbio la credibilità della redazione Giorgio Manetti è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e donne. La sua lunga frequentazione con Gemma Galgani gli ha portato tanto riconoscimento e sopratutto grandi ascolti al programma della De Filippi. Ancora una volta, a distanza di anni, in una recente intervista a Il Giornale è tornato a parlare della sua ex e della frequentazione con Sirius. Da tempo, ormai l’ex cavaliere del trono over non spende più belle parole per Gemma e anche in questo caso non è stato affatto ‘gentile’. A spiazzare il web però alcune sue affermazioni rivolte alla redazione e a chi gestisce ... Leggi su kontrokultura

granato_serena : 'Il Gabbiano', #GiorgioManetti, getta ombre sulla redazione di #UominieDonne ?? - pensieronews : Uomini e donne: Giorgio Manetti spara a zero contro la redazione. - blogtivvu : 'A chi è venuta questa idea?', i dubbi di Giorgio Manetti sulla redazione di Uomini e Donne dopo l'arrivo di Sirius… - IsaeChia : ‘#TronoOver’, #GiorgioManetti getta delle ombre sulla redazione di ‘#UominieDonne’? Le ultime dichiarazioni spiazza… - blogtivvu : “A chi è venuta questa idea?”, i dubbi di Giorgio Manetti sulla redazione di Uomini e Donne -