Gattuso: «La squadra ha perso l’anima» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter «Abbiamo creato i presupposti per mettere in difficoltà l’Inter. L’Inter ha grande fisicità e nei primi 10 minuti ci ha messo in difficoltà. La gara di Barcellona sarà diversa, la mia squadra mi è piaciuta. È da rivedere la nostra anima. Faccio sempre l’esempio che l’aspetto che non mi piace del Napoli è che gli attaccanti fanno i difensori e viceversa. A me non piace sta roba qui, ci mangiamo i goal perché gli attaccanti pensano a difendere. 7 o 8 mesi fa toccammo il fondo, ne siamo usciti col coltello fra i denti. Dobbiamo ricercare il veleno e quella voglia per 95 minuti» L'articolo Gattuso: «La ... Leggi su ilnapolista

