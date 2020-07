È tempo delle scelte, prima di un autunno difficile e impegnativo (Di martedì 28 luglio 2020) Europa, nonostante tutto. La conclusione dell’estenuante Consiglio Europeo, a metà luglio, ha sancito l’ingresso delle Ue in una nuova fase, dopo gli anni dell’ortodossia dei conti in regola con i parametri di Maastricht (ma solo su debito e deficit dei paesi mediterranei, mai sui surplus commerciali di Germania e Olanda) e dell’ideologia ordoliberista.Una Ue, finalmente, capace di una strategia comune per fronteggiare la drammatica crisi da Covid-19 e recessione, forte di una visione lungimirante con il Recovery Fund chiamato, saggiamente, “Next Generation”, decisa a condividere, grazie anche a fondi trovati sui mercati, una politica condivisa di sviluppo secondo due chiarissime direttrici, green economy e digital economy, e cioè crescita sostenibile sia ambientale che sociale e innovazione in base ai migliori ... Leggi su huffingtonpost

peppeprovenzano : Introdurre una #fiscalitàdivantaggio in due mosse: una riduzione del costo del lavoro (-30% di contributi, decresce… - civcatt : Perché Bergoglio risponde alle sfide del Terzo Millennio? La sua storia personale, la sua formazione umana, lo po… - GiovanniToti : È inaccettabile!A causa di cantieri in autostrada e la chiusura del casello di Rapallo verso Lavagna,la Asl 4 è cos… - fintechIT : RT @ChangeCapital1: Hai tempo fino alle 14 per investire nel progetto di #lendingcrowdfunding di Scudieri International, realizzato tramite… - tiziRMA : RT @DdeNittis: Dovranno rendere conto, prima o poi, delle loro vergogne. Il tempo è galantuomo. -

Ultime Notizie dalla rete : tempo delle È tempo delle scelte, prima di un autunno difficile e impegnativo L'HuffPost Sagra delle Sagre: presentata l’edizione della speranza e della ripartenza

PRIMALUNA – “Tutti gli espositori hanno guardato alla Sagra delle Sagre 2020 come un momento ... Siamo riusciti a fare il nostro lavoro in pochissimo tempo e oggi siamo qui a presentare ...

Maxi riciclaggio da 130 milioni di euro con 90 società, 12 arresti. Domiciliari per un finanziere

Oltre 200 finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, del Gruppo di Fermo e della Compagnia di Civitanova Marche han ...

PRIMALUNA – “Tutti gli espositori hanno guardato alla Sagra delle Sagre 2020 come un momento ... Siamo riusciti a fare il nostro lavoro in pochissimo tempo e oggi siamo qui a presentare ...Oltre 200 finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, del Gruppo di Fermo e della Compagnia di Civitanova Marche han ...