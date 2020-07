Cementir chiude I semestre con utile in calo (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Cementir Holding chiude il primo semestre 2020 con un utile netto di gruppo, dedotto il risultato di pertinenza degli azionisti terzi, pari a 20 milioni di euro, in calo del 26,9% rispetto ai 27,3 milioni del primo semestre 2019. Il risultato delle attività continuative, informa il Gruppo in una nota, è sceso a 21,9 milioni di euro da 29,9 milioni nel primo semestre del 2019, al netto di imposte pari a 10,1 milioni (da 12 mln dell’esercizio precedente). I ricavi si sono attestati a 570,4 milioni di euro, in riduzione del 3,6% rispetto ai 591,9 milioni del primo semestre 2019. Il margine operativo lordo e’ ammontato a 97,8 milioni (-11,2%). L’indebitamento finanziario netto è sceso a 280,6 ... Leggi su quifinanza

