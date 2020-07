Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe anticipato l’operazione di Victor Osimhen (Di martedì 28 luglio 2020) Victor Osimhen sembra sempre più vicino al Napoli, manca solo l’ufficialità. Anche il giornalista della RAI ed esperto di Calciomercato Ciro Venerato ne ha parlato, rilasciando alcune dichiarazioni nel corso di Goal Show, programma in onda su Tv Luna. “Nella giornata di sabato ci sono state le firme degli agenti di Osimhen con il Napoli. Sono stati definiti tutti i dettagli. Il calciatore ha fatto già visite le mediche da parte dei partenopei. Tra oggi e domani l’affare sarà finalmente ufficiale e il giocatore sarà dei campani”. “Cosa manca all’annuncio finale? I contratti del Napoli sono sempre molto elaborate, si stanno studiando ora tutti i dettagli e poi verrà dato l’annuncio. ... Leggi su calciomercato.napoli

In questo successo del Benevento c’è il racconto di una pagina bella del calcio ma anche di una straordinaria opportunità ... relativi alla logistica in particolare per il trasporto Napoli – Benevento ...Vedere diretta Parma-Atalanta e Inter-Napoli streaming gratis con tutte le alternative a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline disponibili oggi, martedì 28 luglio 2020, a partire dalle 19:30 per il match de ...