Ufficiale la pubblicità Ceres che prende in giro Salvini: “Ah, non posso” (Di lunedì 27 luglio 2020) Stanno girando meme da diversi giorni sui social a proposito della pubblicità Ceres che a quanto pare prendere in giro Matteo Salvini. Tutto nasce ancora una volta dalla famosa apparizione del leader della Lega durante la trasmissione televisiva condotta da Floris, durante la quale il diretto interessato pose una domanda retorica ormai nota a tutti (“Ah, non posso?“), in merito alla possibilità di scattare una foto con una signora senza indossare la mascherina. Argomenti sicuramente più leggeri rispetto a quelli degli ultimi giorni, soprattutto a proposito del caso sui Carabinieri di Piacenza, che meritano comunque un approfondimento. Cosa dice la pubblicità Ceres che deride Salvini sulle mascherine In particolare, il riferimento a ... Leggi su bufale

