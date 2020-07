The Witcher: Blood Origin Netflix ordina la miniserie prequel (Di lunedì 27 luglio 2020) Netflix ordina il prequel di The Witcher ma sarà solo una miniserie Il mondo di The Witcher si espande. Un universo dalle infinite possibilità che sfida anche i limiti del Covid e si prepara a tornare sul set. Netflix ha ordinato la miniserie The Witcher: Blood Origin prequel della serie le cui riprese si svolgeranno prossimamente in Gran Bretagna. E chissà se inizieranno subito dopo la fine della seconda stagione della serie principale il cui set, secondo le ultime notizie, dovrebbe riaprire il 17 agosto nel Regno Unito. The Witcher Blood Origin è ambientato in un mondo elfico 1200 anni ... Leggi su dituttounpop

