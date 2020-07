Terremoto: due scosse oggi in Giappone [MAPPE e DATI] (Di lunedì 27 luglio 2020) Due scosse di Terremoto sono state registrate nella giornata odierna in Giappone. La prima, di magnitudo 4.0, è avvenuta alle ore 04.56, ora locale, le 09.56 in Italia. L’epicentro è stato localizzato Ishinomaki, nelle vicinanze di Fukushima, mentre l’ipocentro a 50 Km di profondità. La seconda, di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 10.46 ora locale (le 15.49 ora italiana). Il sisma ha avuto epicentro sulla costa, tra Nobeoka e Miyazaki, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10 Km di profondità. Nonostante le scosse siano state di lieve entità, sono state percepite dalla popolazione. Non si rilevano comunque danni né problemi.L'articolo Terremoto: due scosse oggi in ... Leggi su meteoweb.eu

Quattro scosse di terremoto a Milo: la più forte di magnitudo 2.9

Milo (Catania) - Quattro scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv nel territorio di Milo. L'evento sismico più forte è stato il primo dei quattro che si è verificato alle 10,22 ed è stato d ...

