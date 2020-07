Ma Salvini cita Mark Twain contro i giornalisti | VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Al garantismo a giorni alterni di Matteo Salvini siamo abituati. Ogni notizia, positiva o negativa (per lui e per il suo partito), viene trasformata in propaganda elettorale. Era accaduto nel recente passato con il caso Open Arms – chiedendo di essere processato per poi fare del vittimismo sui social) – e ora succede con la questione dei camici, la Regione Lombardia e il conto scudato di Attilio Fontana. E Salvini contro giornalisti proprio su questo tema, rifiutandosi di rispondere alle loro domande perché, come dice lui, pubblicano il falso. E lui è un giornalista iscritto all’ordine. LEGGI ANCHE > Quando Salvini era curioso di vedere quanti moralisti di sinistra saranno beccati con il conto in Svizzera Excusatio non petita, accusatio manifesta, dicevano gli ... Leggi su giornalettismo

EdgeEu : RT @LucillaMasini: 'SALVINI CITA BRIATORE'. Scopri quale dei tre primati è onesto. #Briatore #salvinisomaro #salvinisciacallo - il_Conte78 : RT @LucillaMasini: 'SALVINI CITA BRIATORE'. Scopri quale dei tre primati è onesto. #Briatore #salvinisomaro #salvinisciacallo - il_Conte78 : RT @LucillaMasini: Salvini cita Briatore: 'Il Governo non conosce la vita reale'. Fatemi capire: la vita reale è fatta di sagre, diamanti i… - _mary1503_ : RT @LucillaMasini: Salvini cita Briatore: 'Il Governo non conosce la vita reale'. Fatemi capire: la vita reale è fatta di sagre, diamanti i… - RunPierwork13 : RT @velo_di_maia: #DiBattista cita #Almirante per criticare #Salvini! Se #Salvini e #Meloni seguisserro alla lettera le indicazioni di Almi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini cita Inchiesta camici in Lombardia: maggioranza all'attacco di Salvini, Di Battista lo critica citando Almirante la Repubblica Test sierologici, sindaco di Robbio: “Pressioni su Diasorin, ma sindaci leghisti d’accordo con me”

Pressioni dall’Ats e dall’assessorato lombardo alla Sanità per imporre di non eseguire test diversi da quelli di Diasorin-San Matteo. Roberto Francese, sindaco di Robbio in provincia di Pavia, è stato ...

Salvini: "Prendiamoci le Marche"

Quindi, massima attenzione ad agricoltura, pesca, turismo". Nell’affrontare il tema clou della Lega, ovvero l’accoglienza dei migranti, Salvini ha citato Matteo Ricci: "Un’immigrazione controllata, ...

Pressioni dall’Ats e dall’assessorato lombardo alla Sanità per imporre di non eseguire test diversi da quelli di Diasorin-San Matteo. Roberto Francese, sindaco di Robbio in provincia di Pavia, è stato ...Quindi, massima attenzione ad agricoltura, pesca, turismo". Nell’affrontare il tema clou della Lega, ovvero l’accoglienza dei migranti, Salvini ha citato Matteo Ricci: "Un’immigrazione controllata, ...