L’Orso M49 ancora in fuga dal recinto di Casteller (Di lunedì 27 luglio 2020) L’orso M49 è scappato ancora. L’animale ha lasciato il recinto del Centro faunistico del Casteller, in cui era rinchiuso dall’aprile scorso L’orso M49, conosciuto a livello nazionale con il nome di Papillon, ha abbandonato ancora una volta il recinto di Casteller. Una prima evasione era avvenuta lo scorso anno, l’animale era infatti riuscito a scavalcare la recinzione. Questa volta la modalità di fuga è diversa, l’orso M49 ha infatto divelto la rete di ferro della gabbia entro cui era rinchiuso. A rendere nota la notizia è Maurizo fugatti,il presidente della Provincia autonoma di Trento, luogo in cui si trova il Centro Faunistico. La fuga è avvenuta probabilmente ... Leggi su zon

SergioCosta_min : L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabil… - fattoquotidiano : L’orso M49 evade di nuovo: Papillon fugge per la seconda volta dal suo recinto in Trentino - HuffPostItalia : L'orso M49 fugge di nuovo. È scappato dal recinto - GINA32451015 : RT @MCapparetti: @glfelicetti @LAVonlus Apprendiamo con felicità che l orso m49 è fuggito dalla cattività ....attendiamo da tutte le ass… - ricrrooll : RT @SergioCosta_min: L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabile.… -

