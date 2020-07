Grillina passa con Paragone e viene linciata sui social: “Prostituta, fallita, buttati da un ponte” (Di lunedì 27 luglio 2020) Ecco un piccolo estratto dei commenti pubblicati sul profilo di Monica Lozzi, sociologa, Grillina romana, presidente del VII Municipio di Roma, “colpevole” di aver lasciato il Movimento per passare con la nuova sigla di Gianluca Paragone, “Italexit”. “Troia”, “fallita”, “Legati un sasso al collo e buttati dal ponte”, “Merda”, “Vai a farti rompere il c…”, “fallita, come donna e ancora peggio come madre”. La solidarietà timida della Raggi all’ex Grillina Offese che le sono valse solo la timida solidarietà della sindaca Virginia Raggi, ma nulla dai vertici del M5S. Lei, Monica Lozzi, ha invece commentato così il linciaggio mediatico seguito ... Leggi su secoloditalia

Le elezioni Amministrative continuano a spaventare e a mettere in difficoltà il Movimento 5 Stelle, che è nato e cresciuto proprio dai territori ma che ora non riesce più né a capitalizzare consensi n ...

