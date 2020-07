Estate 2020, prezzi e rincari a tavola: quali cibi costano di più (Di lunedì 27 luglio 2020) Unioncamere ha diffuso l’indice mensile elaborato insieme a BMTI, a partire dai prezzi rilevati dalle Camere di commercio e dai mercati all’ingrosso, relativo ai prezzi di diversi prodotti ortofrutticoli. L’aumento della produzione di frutta estiva, tipica di questa stagione, ha di conseguenza comportato un calo dei costi all’ingrosso. Estate 2020: prezzi di angurie e meloni in netto calo Al primo posto ci sono le angurie, che a giugno hanno fatto registrare un calo del 33,7% rispetto a maggio. Quindi i meloni (-21,1%) e le pesche (-16,8%). Per quanto riguarda invece il mercato vinicolo, è stato registrato un ribasso dell’1,4% rispetto a maggio. Ad accusare maggiormente il colpo sono stati i vini comuni e i vini a denominazione di fascia ... Leggi su quifinanza

