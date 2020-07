Bambina di 11 anni muore annegata in piscina ad Ercolano. Stava giocando al "gioco della morte in acqua" (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ morta annegata mentre si trovata nella piscina di un complesso turistico. La piccola Stava giocando alla morte nell’acqua ma non si riprendeva più. I bambini hanno chiamato il bagnino. Non c’è stato nulla da fare. E’ morta così una Bambina di 11 anni ad Ercolano. La notizia è riportata da Il Mattino.Il pm ha disposto l’autopsia per indagare sulle cause della morte. La piscina è stata sequestrata per consentire le indagini che vengono svolte dai carabinieri della tenenza di Ercolano, del nucleo operativo di Torre del Greco agli ordini del capitano Andrea Leacche e del nucleo ... Leggi su huffingtonpost

