Ancelotti: “Ero favorevole al Var, ora ho qualche dubbio. C’è incertezza su falli di mano” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, intervenuto ai microfoni di ‘Radio anch’io’, ha spiegato tutti i suoi dubbi in merito all’utilizzo del Var: “Sono preoccupatissimo. Qui l’utilizzo del Var è diverso, non ci sono stati tutti questi rigori assegnati in Italia. Ero a favore del Var, ma ora ho qualche dubbio. Non so, c’è molta disparità. Il problema chiave sono i falli di mano, va data una regolata. C’è molta incertezza sui falli di mano in area, c’è confusione ancora, c’è troppa interpretazione. Leggi su sportface

