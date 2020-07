Allegri e quell'idea Inter (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono molti gli spettatori che in questo periodo strano stanno divorando, non guardando, ogni singola partita di calcio dopo lo stop forzato causa coronavirus. Ma uno di questi spettatori tv mentre si trova sulla costa est della Sardegna in vacanza, sta seguendo con particolare Interesse una squadra in particolare.Il nome dell'appassionato è Massimiliano Allegri e la squadra è l'Inter.In realtà non c'è molto da stupirsi. Non si tratta infatti di una trattativa ma di una occasione o possibilità di calciomercato. Che ha le sue regole. E una di questi è cercare di capire da che parte tira il vento. Nel caso quindi dell'allenatore toscano capire quale potrebbe essere la grande squadra in cerca di un uomo nuovo in panchina.Allegri in realtà sta aspettando la telefonata da ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Allegri quell Allegri e quell'idea Inter Panorama Cuore tifoso Juve: date a Sarri quello che è di Sarri

Il dominio juventino è destinato a durare ancora nel tempo. A nulla è servito in tal senso il cambio da Massimiliano Allegri (5 scudetti consecutivi) a Maurizio Sarri. Chi pensava che questo ...

LE TAPPE DEL DOMINIO

Più di trecento partite e più di tremila giorni da Campioni d'Italia in carica. Il dominio della Juventus in Italia continua anche per il 2020 e se la squadra oggi di Sarri ha continuato una tradizion ...

