Ultime Notizie Roma del 26-07-2020 ore 20:10 (Di domenica 26 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno spaziali informazioni sono un atto dovuto le verifiche della procura di Milano sui conti svizzeri del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana lo si apprende da fonti vicine all’inchiesta che vede il governatore è accusato di frode per la fornitura di Cami e poi trasformato in donazione da parte dell’azienda del cognato Andrea Dini anche lui indagato secondo quanto anticipato da alcuni quotidiani è confermato all’ansa si tratta di soldi scudati nel 2015 proveniente da Plast aperti 10 anni prima alle Bahamas dalla madre ed ereditati alla sua morte dal futuro governatore e su quali Fontana Ha dichiarato che non vi è nulla di nascosto e non vi Annulla su cui basare falsi mediatici annunciando che riferirà in consiglio e le ... Leggi su romadailynews

fanpage : Lopalco: “Non sono i migranti a causare la ripresa dei contagi” - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - fanpage : Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 274 contagiati e 5 morti nelle ultime 24 ore #26luglio - FrancoCoradazzi : RT @rihitster: Ultime notizie, gli ultimi sbarcati a Lampedusa sono tutti malati di Covid,però c’è una task force sulla movida. - GVNVNCR : RT @rihitster: Ultime notizie, gli ultimi sbarcati a Lampedusa sono tutti malati di Covid,però c’è una task force sulla movida. -