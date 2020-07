Traffico Roma del 26-07-2020 ore 16:30 (Di domenica 26 luglio 2020) Luceverde Roma una buona domenica a Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale nulla da segnalare sulla raccordo anulare sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila e sulle vie consolari Qualche rallentamento insegna l’altro sulla via Pontina verso la capitale da Castel Romano a Castel di Decima trafficata come tutte le domeniche d’estate la via Litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica lavori in corso sulla via Ardeatina all’altezza di via Casali delle cornacchiole frequente la formazione di rallentamenti e code su tutto verso il centro città e prosegue la stagione estiva del Teatro dell’Opera al Circo Massimo dalle 20:30 possibile chiusura al Traffico tra via dei Cerchi e via dell’Ara ... Leggi su romadailynews

SS 148 Pontina code a tratti tra Monte d'Oro e Castel di Decima > Roma
A1 Bologna-Roma Code a tratti tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 280.3 e Bivio A1-Variante per traffico int...

