"Sono indagato per avere messo i soldi di tasca mia, pazzesco". Contromossa di Fontana, ora è lui a chiamare i magistrati (Di domenica 26 luglio 2020) Attilio Fontana non starà fermo a guardare la colata d'odio che lo sta travolgendo. Il governatore della Lombardia rompe il silenzio sul caso che lo vede indagato, quello dei camici donati in piena emergenza alla Regione. ”Questa storia è pazzesca. Ma qual è il reato? Di solito le persone finiscono indagate perché prendono dei soldi illecitamente - ha spiegato in un colloquio con La Stampa -. Io invece rischio di passare alla storia come il primo politico che viene indagato perché i soldi ha cercato di versarli". Fontana è nel mirino per l'ordine di versamento da 250 mila euro, poi revocato, diretto da un suo conto in Svizzera al cognato. ”Certo, quando ... Leggi su liberoquotidiano

