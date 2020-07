Juventus – Sampdoria: le formazioni ufficiali (Di domenica 26 luglio 2020) Secondo match point della Juvetus che in casa ospita la Sampdoria di Claudio Ranieri. In caso di vittoria i bianconeri alzerebbero il nono scudetto di fila, mentre i blucerchiati a salvezza acquisita non hanno più nulla da chiedere al campionato. Queste le formazioni scelte dei due allenatori.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 997697" align="alignnone" width="300" Allianz Stadium (Getty Images)/captionJuventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.Sampdoria (3-5-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Chabot; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto, Augello; Ramirez, Quagliarella. Juventus – Sampdoria: le formazioni ... Leggi su itasportpress

